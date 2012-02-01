Лучшее лекарство от неприятностей

Отрицательный эмоциональный ответ человека на сильный стресс значительно снижается, если сразу после травмировавшего его события он лег спать.

Исследование, проведенное в Университете Массачусетса (США), показало, что для людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами сон – лучшее лекарство. Так, если человек стал невольным свидетелем ДТП или сам оказался участником аварии, после сна его эмоциональный ответ значительно отличается от состояния, в котором он находился, пережив неприятное событие.

Участникам исследования показывали изображения на компьютере и просили оценить их с помощью характеристик «грустное» или «веселое». Двенадцать часов спустя (после сна) им показали микс из новых и тех же самых изображений, а затем сравнили результаты. Выяснилось, что эмоциональный фон восприятия картинок у участников эксперимента улучшился, кроме того, они быстрее запоминали изображенные на них предметы.

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