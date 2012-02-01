Противозачаточные, что не защищают от беременности

Pfizer отзывает противозачаточные таблетки из-за брака, они не защищают от беременности

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. отзывает миллион упаковок противозачаточных таблеток после того, как было обнаружено, что из-за «неадекватной» дозы активных веществ контрацептив не защищает от незапланированной беременности, сообщает Associated Press.

Речь идет о таблетках Lo/Ovral, Norgestrel и Ethinyl Estradiol, которые продаются в США компанией Akrimax Rx Products.

Pfizer обнаружил, что в некоторых таблетках содержится слишком мало активного вещества, в других – слишком много. Представитель компании заявил, что проблема связана как с визуальным, так и с механическим недосмотром.

Pfizer подчеркивает, что в данном случае бракованные таблетки не навредят здоровью, но защиту от незапланированной беременности они не гарантируют.

Бракованные таблетки были доставлены в клиники и магазины по всем США.

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