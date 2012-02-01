Как защитить кожу от морозного и сухого воздуха

Во время зимних холодов следует обязательно узнать, как избавиться от кожного зуда. Не обеспечивая коже защиту от холодного и сухого воздуха, вы можете получить серьезные проблемы, так как это главный барьер против вирусов и бактерий.

Если кожа становится чересчур сухой, то появляется зуд и ее хочется все время чесать, так как это доставляет временное облегчение. Длительное расчесывание может привести к образованию повреждений на коже.

Иногда люди делают это настолько сильно, что на коже образуются рубцы и даже кровотечения. Это признак слабого увлажнения верхнего слоя кожи.

Для избавления от зуда сухой кожи, надо быть готовым к морозу, ветру и пониженной влажности. Таким образом, нужно объявить войну всему, что негативно воздействует на наш организм в зимнее время. От кожного зуда можно защититься, если соблюдать следующие правила:

1. Не принимать слишком горячую ванну или душ более 15 минут.

Сразу после принятия ванны или душа на кожу нужно нанести увлажняющий крем. Лучше отдавать предпочтение увлажняющему средству на основе масла или крема, которое предотвращает выпаривание влаги из кожи. Если надо, можно использовать его 2 раза в день.

2. Не пользоваться спиртосодержащими средствами.

В течение 15 минут следует принимать травяную ванну с маслами, которые оседают на коже и восстанавливают ее влажность. Если на улице ветер, то нужно хорошо одеться, защитив кожу.

natural-medicine.ru