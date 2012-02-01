О чем жалеют люди перед смертью

Бывшая австралийская медсестра, которая ухаживала за умирающими пациентами, опубликовала книгу, в которой описала пять наиболее распространенных причин сожалений пациентов, которые стоят на пороге потустороннего мира, пишет up-yourself.ru.

То, о чем люди жалеют перед смертью - банальные и доступные вещи, такие как дружба, любовь и отношения с близкими людьми. Многие мужчины сожалеют, что слишком много работали. "Люди становятся зрелыми, когда заглядывают в лицо смерти, и некоторые изменения, происходящие в них, просто феноменальны. Все они испытывают целый спектр эмоций, однако каждый из них приходит к умиротворению перед смертью", - пишет медсестра.

Среди пяти самых упоминаемых вещей, вызывающих горькие сожаления умирающих, можно выделить желание жить своей собственной жизнью, не удовлетворяя ожидания окружающих.

Еще одна причина сожалений - работа, которой многие из нас посвящают слишком много времени. "Об этом упоминал каждый мужчина, за которым я ухаживала. Они пропустили детство своих детей и общение с родителями из-за работы", - пишет автор книги.

Сожаления по поводу невысказанных чувств также заставляют людей мучиться на смертном одре. Многие люди подавляют свои чувства, чтобы не обидеть окружающих. В результате они не живут полной жизнью и никогда не становятся тем, кем они могли бы стать.

"Я хотел бы не терять своих друзей", - еще одно распространенное сожаление. Очень часто умирающие осознают, как дороги им были старые друзья, но, к сожалению, не всех их можно отыскать.

Пятая причина, заставляющая людей сожалеть о прошедшей жизни, - неумение быть счастливым. Многие не понимают до самого конца, что счастье не приходит само – его надо выбирать! Оставаясь рабами своих привычек и уклада, они осознают, что могли бы жить счастливее, лишь перед смертью.