Школьница чуть не умерла из-за наггетсов

Британская школьница Стейси Ирвин едва не умерла от выраженной анемии из-за того, что с двух до 17-и лет питалась исключительно куриными наггетсами – котлетками из куриного мяса

Две недели назад Стейсти потеряла сознание в школе, откуда бригада скорой помощи доставила девушку в реанимацию.

В больнице врачи определили, что у школьницы выраженная анемия - резкое уменьшение гемоглобина в крови, что привело к устойчивому ухудшению снабжения кислородом всех жизненно важных органов. Ей назначили интенсивное лечение витаминными препаратами, препаратами железа и многие другие лекарства, сообщает УНН.

В больнице Стейси призналась врачам о наличии у нее непреодолимой страсти к куриным котлеткам - даже самые опытные психиатры клиники, где она лечилась, не могли припомнить ничего подобного из своей практики.

В течение 15 лет начиная, с двухлетнего возраста Стейси питается только наггетсами - она позволяет себе некое разнообразие: котлетки могут быть не только из известной сети ресторанов быстрого питания, но и из супермаркета. Однако всегда: и на завтрак и на обед, и на ужин - это должны быть только наггетсы.

Ее 39-летняя мать в полном отчаянии - страсть Стейси к котлеткам развилась так быстро и стала еще в детстве такой сильной, что спохватившись родители уже ничего не смогли поделать с «наггетсовой» зависимостью своей старшей дочери (в семье растут еще двое младших детей , но они предпочитают домашнюю пищу).

«Я не знаю, что мне делать: во время лечения в больнице Стейси осмотрел профессор и абсолютно прямо сказал ей, что если она будет продолжать есть одни наггетсы, то не проживет и двух лет. Но она не может справиться с этим», - сказала мать девушки.

focus.ua