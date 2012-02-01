В Перу произошло землетрясение: людей достают из-под завалов
11:30, 01 февраля 2012Зарубежные новости
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Магнитудой 6,2
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Как передает ИТАР-ТАСС, по последним данным, обнародованным министром обороны Перу Луис Альберто ОТАРОЛА, из под обломков зданий извлечено 150 человек с различными ранениями. Полностью или частично разрушены 732 жилых дома, торговых центра и общественных помещения.
Спасательные службы продолжают поиски пострадавших. Премьер-министр Перу Оскар ВАЛЬДЕС выразил солидарность с ранеными и заявил, что перуанское "государство всегда оперативно реагирует на подобные чрезвычайные случаи".
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