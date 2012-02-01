Чем опасна еда из микроволновки

Украинские экологи не рекомендуют детям и беременным женщинам употреблять пищу, приготовленную в микроволновке. Электромагнитное поле изменяет энергетику организма человека на молекулярном уровне, показали исследования.

Сотрудники киевского Института экологии человека изучили влияние микроволновых печей на человеческий организм, проанализировав воду в бутылке до и после ее кипячения в микроволновке. Эксперимент доказал, что волны изменяют структуру молекул, а вода наиболее подвержена искусственным вибрациям. Наш организм на 70% состоит из воды,и электромагнитное поле воздействует на него на молекулярном уровне. Это наиболее опасно для людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей.

Отрицательная энергетика из продуктов и жидкостей изменяет состав крови и лимфы, провоцирует онкологические заболевания. Но разогревать пищу в микроволновке безопасно, убеждены эксперты.

likar.info