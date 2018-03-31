Скорая помощь по-восточному

Гло­ток тра­вя­но­го чая, аро­мат эфир­но­го мас­ла, са­мо­мас­саж энер­ге­ти­чес­ких то­чек или сло­жен­ная из паль­цев муд­ра... Иног­да, что­бы взбодрить­ся, до­ста­точ­но са­мых про­с­тых и до­ступ­ных средств.

В рит­ме со­вре­мен­ной жиз­ни мы все ча­ще за­став­ля­ем се­бя, не­взи­рая на не­до­мо­га­ния или ус­та­лость, про­дол­жать дви­гать­ся впе­ред – че­го бы нам это ни сто­и­ло.

Но вос­точ­ные вра­чи, убеж­ден­ные в том, что ду­ша и те­ло – не­де­ли­мое це­лое, да­же не­боль­шой упа­док сил вос­при­ни­ма­ют как тре­вож­ный сиг­нал. Он озна­ча­ет, что с на­шей жиз­нен­ной энер­ги­ей не все в по­ряд­ке, на­ши эмо­ции бло­ки­ру­ют ее здо­ро­вое те­че­ние внут­ри.

Что­бы не на­кап­ли­вать энер­ге­ти­чес­кие «про­ре­хи», важ­но на­учить­ся справ­лять­ся да­же с не­боль­ши­ми па­де­ни­я­ми жиз­нен­но­го то­ну­са.

Фи­то- или аро­ма­те­ра­пия, ци­гун, мас­саж или йо­га… Мы по­про­си­ли шес­те­рых спе­ци­а­лис­тов по­де­лить­ся с на­ми сво­и­ми ре­цеп­та­ми, спо­соб­ны­ми по­мочь нам в те­че­ние обыч­но­го дня в слу­чае упад­ка сил.

Ши­ат­су

Это япон­ское сло­во бук­валь­но обо­зна­ча­ет «на­жа­тие паль­цем». До-ин, ос­но­ван­ный на тех же прин­ци­пах, по­зво­ля­ет че­ло­ве­ку де­лать этот мас­саж са­мо­му се­бе.

Про­с­тые и эф­фек­тив­ные при­емы до-ин пред­на­зна­че­ны для то­го, что­бы быст­ро снять ус­та­лость и на­пря­же­ние в лю­бых си­ту­а­ци­ях.

По­сколь­ку лег­кие яв­ля­ют­ся важ­ным ис­точ­ни­ком энер­гии, на­до мас­си­ро­вать точ­ки, ко­то­рые со­от­но­сят­ся с их ме­ри­ди­а­ном. Од­на из них на­хо­дит­ся в се­ре­ди­не ту­ло­ви­ща, на уров­не же­луд­ка.

Дру­гой спо­соб по­вы­сить то­нус – воз­дейст­во­вать на ка­нал мо­че­во­го пу­зы­ря. За­ве­ди­те ру­ки за спи­ну и, вы­ды­хая, плав­но и мяг­ко по­сту­ки­вай­те ку­ла­ка­ми с двух сто­рон по­зво­ноч­ни­ка, опус­ка­ясь от ло­па­ток вниз, к крест­цу. За­тем прой­ди­тесь в об­рат­ном на­прав­ле­нии.

За­кон­чи­те мас­саж в по­ло­же­нии стоя, ко­ле­ни не­мно­го со­гну­ты: встря­хи­вай­тесь всем те­лом в те­че­ние ми­ну­ты, за­тем рас­слабь­тесь и «по­вис­ни­те», как ма­ри­о­нет­ка на ни­точ­ках. Мед­лен­но и глу­бо­ко вдох­ни­те и вы­дох­ни­те три-че­ты­ре ра­за под­ряд.

Аку­пунк­ту­ра

Воз­дейст­вие на опре­де­лен-ные био­ло­ги­чес­ки ак­тив­ные точ­ки иг­ла­ми на­зы­ва­ет­ся аку­пунк­ту­рой (иг­ло­ука­лы­ва­ни­ем). Дру­гой спо­соб по­вы­сить жиз­нен­ную энер­гию – на­дав­ли­ва­ние и мас­саж тех же то­чек (акуп­рес­су­ра).

На кон­чи­ке ми­зин­ца (на обе­их ру­ках) на­хо­дит­ся од­на из то­чек ме­ри­ди­а­на серд­ца, ко­то­рое, со­глас­но вос­точ­ной тра­ди­ции, отве­ча­ет за на­ше пси­хо­э­мо­ци­о­наль­ное рав­но­ве­сие.

Воз­дейст­во­вать на эту точ­ку сто­ит в слу­чае силь­ной ус­та­лос­ти, из­не­мо­же­ния. Рит­мич­но на­дав­ли­вай­те на кон­чик ми­зин­ца с од­ной и дру­гой сто­ро­ны ног­тя до тех пор, по­ка не по­чувст­ву­е­те об­лег­че­ние (от 10 до 60 раз).

Для той же це­ли мож­но по­те­реть уш­ную ра­ко­ви­ну: на ней на­хо­дят­ся про­ек­ции всех ор­га­нов и тка­ней ор­га­низ­ма. Этот мас­саж по­мо­га­ет спра­вить­ся с вне­зап­ным и очень силь­ным упад­ком сил.

Тра­вя­ной на­стой

Фито­те­ра­пия – од­на из мяг­ких от­рас­лей ме­ди­ци­ны, ко­то­рая изу­ча­ет и ис­поль­зу­ет це­ли­тель­ные свойст­ва трав, цве­тов и де­ревь­ев. Обыч­но из рас­ти­тель­но­го сырья го­то­вят на­стои, отва­ры, си­ро­пы и баль­за­мы.

Успо­ка­ива­ю­щим дейст­ви­ем об­ла­да­ет хмель, его же мож­но ре­ко­мен­до­вать при бес­сон­ни­це, свя­зан­ной с эмо­ци­о­наль­ны­ми пе­ре­груз­ка­ми.

По­мо­га­ет ли­мон­ник, из пло­дов и ко­ры ко­то­ро­го го­то­вят отвар (из­мель­чив рас­ти­тель­ное сырье, за­лей­те его во­дой, до­ве­ди­те до ки­пе­ния и ки­пя­ти­те не­сколь­ко ми­нут).

По­про­буй­те при­го­то­вить энер­ге­ти­чес­кий на­пи­ток: взять ще­пот­ку ко­ри­цы, ще­пот­ку кор­ня им­би­ря, треть струч­ка ва­ни­ли и за­лить чаш­кой го­ря­чей во­ды.

Эфир­ные мас­ла

Экстрак­ты раз­лич­ных час­тей эфир­ных рас­те­ний – квин­тэс­сен­ция жиз­нен­ной энер­гии: каж­дая мо­ле­ку­ла эфир­но­го мас­ла со­дер­жит от 50 до 300 важ­ных био­хи­ми­чес­ких ком­по­нен­тов. Имен­но по­это­му аро­ма­те­ра­пия улуч­ша­ет на­стро­е­ние, то­ни­зи­ру­ет, сни­ма­ет ус­та­лость.

Наи­луч­ший то­ни­зи­ру­ю­щий эф­фект ока­зы­ва­ют мас­ла, сол­неч­ные по сво­ей при­ро­де, – на­при­мер, при­го­тов­лен­ные из цит­ру­со­вых. За­пах эфир­но­го мас­ла грейп­фру­та улуч­ша­ет умст­вен­ную де­я­тель­ность и под­ни­ма­ет на­стро­е­ние.

У грейп­фру­та зна­ко­мый с детства аро­мат, и его мож­но ис­поль­зо­вать да­же на ра­бо­те – он бу­дет вы­зы­вать по­зи­тив­ные эмо­ции у всех окру­жа­ю­щих.

Если вам нра­вят­ся за­па­хи цит­ру­со­вых, по­про­буй­те средст­во, со­здан­ное на ос­но­ве эфир­ных ма­сел ли­мо­на, грейп­фру­та и ле­мон­грас­са.

Тем, ко­му труд­но вста­вать по ут­рам, по­мо­жет эфир­ное мас­ло роз­ма­ри­на. Со­глас­но вос­точ­ной ме­ди­ци­не, роз­ма­рин устра­ня­ет вя­лость, свя­зан­ную с не­до­стат­ком ян.

Тем, кто по­те­рял ин­те­рес к жиз­ни из-за хро­ни­чес­ко­го стрес­са, ре­ко­мен­ду­ют­ся па­чу­ли. Разо­грей­те в ла­до­нях не­сколь­ко ка­пель эс­сен­ции и на­но­си­те на те­ло мас­си­ру­ю­щи­ми дви­же­ни­я­ми: нач­ни­те с ног, по­мас­си­руй­те жи­вот (по ча­со­вой стрел­ке), а за­тем шею от за­тыл­ка к пле­чам.

Муд­ра, йо­га паль­цев

Муд­ры (в пе­ре­во­де с сан­скри­та это сло­во обо­зна­ча­ет «пе­чать») пред­став­ля­ют со­бой сим­во­ли­чес­кие же­с­ты рук, спо­соб­ные воз­вы­шать на­ше со­зна­ние. Скла­ды­вая ру­ки опре­де­лен­ным об­ра­зом, мы воз­дейст­ву­ем на на­ше те­лес­ное и эмо­ци­о­наль­ное со­сто­я­ние.

Сле­ду­ю­щая муд­ра ак­ти­ви­зи­ру­ет на­шу энер­гию и по­мо­га­ет бо­роть­ся с при­сту­па­ми ус­та­лос­ти: по­ло­жи­те боль­шой па­лец ле­вой ру­ки на но­готь сред­не­го паль­ца; меж­ду ни­ми по­мес­ти­те (ног­тем вниз) боль­шой па­лец пра­вой ру­ки.

Ру­ки дер­жи­те на уров­не гру­ди, пред­плечья – го­ри­зон­таль­но. Сде­лав око­ло 20 вдо­хов-вы­до­хов, пе­ре­ло­жи­те ру­ки так, что­бы по­лу­чи­лось зер­каль­ное от­ра­же­ние этой муд­ры.

Стой­ка ци­гун

Од­но из на­прав­ле­ний прак­ти­ки ци­гун – бое­вые ис­кус­ст­ва. Хо­тя не­ко­то­рые ее уп­раж­не­ния боль­ше по­хо­жи на ле­чеб­ную гим­нас­ти­ку, по­сколь­ку вы­пол­не­ние дви­же­ний не тре­бу­ет мы­шеч­ных уси­лий, а эф­фект не за­став­ля­ет се­бя дол­го ждать.

Встань­те пря­мо, ру­ки опус­ти­те вдоль те­ла, но­ги ши­ро­ко рас­став­ле­ны, мыс­ки врозь. Мед­лен­но при­се­дай­те, ак­ку­рат­но сги­бая но­ги в ко­ле­нях. Спи­ну дер­жи­те пря­мо, те­ло – стро­го по цент­ру, не от­кло­няй­тесь ни впе­ред, ни на­зад.

•На глу­бо­ком вдо­хе под­ни­ми­те ру­ки и скрес­ти­те их пе­ред гру­дью. Вы­ды­хая, мед­лен­но отве­ди­те ле­вую ру­ку вле­во, разо­гни­те ука­за­тель­ный и сред­ний па­лец, осталь­ные дер­жи­те со­гну­ты­ми в ку­ла­ке.

•По­вер­ни­те го­ло­ву вле­во, как буд­то вы це­ли­тесь из лу­ка. Сжи­мая пра­вую кисть в ку­лак, отве­ди­те его к пра­во­му пле­чу – на­тя­ни­те те­ти­ву. Скон­цент­ри­руй­тесь на ды­ха­нии и сос­ре­до­точь­тесь на об­лас­ти по­чек, что­бы сти­му­ли­ро­вать энер­гию в этой зо­не.

•Вер­ни­тесь в ис­ход­ное по­ло­же­ние: скрес­ти­те ру­ки, рас­пря­ми­те но­ги, рас­слабь­те ко­ле­ни.

•Вы­пол­ни­те уп­раж­не­ние де­вять раз, на­тя­ги­вая те­ти­ву ле­вой ру­кой, и де­вять раз – пра­вой.

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