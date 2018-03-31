Скорая помощь по-восточному
Глоток травяного чая, аромат эфирного масла, самомассаж энергетических точек или сложенная из пальцев мудра...
Глоток травяного чая, аромат эфирного масла, самомассаж энергетических точек или сложенная из пальцев мудра... Иногда, чтобы взбодриться, достаточно самых простых и доступных средств.
В ритме современной жизни мы все чаще заставляем себя, невзирая на недомогания или усталость, продолжать двигаться вперед – чего бы нам это ни стоило.
Но восточные врачи, убежденные в том, что душа и тело – неделимое целое, даже небольшой упадок сил воспринимают как тревожный сигнал. Он означает, что с нашей жизненной энергией не все в порядке, наши эмоции блокируют ее здоровое течение внутри.
Чтобы не накапливать энергетические «прорехи», важно научиться справляться даже с небольшими падениями жизненного тонуса.
Фито- или ароматерапия, цигун, массаж или йога… Мы попросили шестерых специалистов поделиться с нами своими рецептами, способными помочь нам в течение обычного дня в случае упадка сил.
Шиатсу
Это японское слово буквально обозначает «нажатие пальцем». До-ин, основанный на тех же принципах, позволяет человеку делать этот массаж самому себе.
Простые и эффективные приемы до-ин предназначены для того, чтобы быстро снять усталость и напряжение в любых ситуациях.
Поскольку легкие являются важным источником энергии, надо массировать точки, которые соотносятся с их меридианом. Одна из них находится в середине туловища, на уровне желудка.
Другой способ повысить тонус – воздействовать на канал мочевого пузыря. Заведите руки за спину и, выдыхая, плавно и мягко постукивайте кулаками с двух сторон позвоночника, опускаясь от лопаток вниз, к крестцу. Затем пройдитесь в обратном направлении.
Закончите массаж в положении стоя, колени немного согнуты: встряхивайтесь всем телом в течение минуты, затем расслабьтесь и «повисните», как марионетка на ниточках. Медленно и глубоко вдохните и выдохните три-четыре раза подряд.
Акупунктура
Воздействие на определен-ные биологически активные точки иглами называется акупунктурой (иглоукалыванием). Другой способ повысить жизненную энергию – надавливание и массаж тех же точек (акупрессура).
На кончике мизинца (на обеих руках) находится одна из точек меридиана сердца, которое, согласно восточной традиции, отвечает за наше психоэмоциональное равновесие.
Воздействовать на эту точку стоит в случае сильной усталости, изнеможения. Ритмично надавливайте на кончик мизинца с одной и другой стороны ногтя до тех пор, пока не почувствуете облегчение (от 10 до 60 раз).
Для той же цели можно потереть ушную раковину: на ней находятся проекции всех органов и тканей организма. Этот массаж помогает справиться с внезапным и очень сильным упадком сил.
Травяной настой
Фитотерапия – одна из мягких отраслей медицины, которая изучает и использует целительные свойства трав, цветов и деревьев. Обычно из растительного сырья готовят настои, отвары, сиропы и бальзамы.
Успокаивающим действием обладает хмель, его же можно рекомендовать при бессоннице, связанной с эмоциональными перегрузками.
Помогает лимонник, из плодов и коры которого готовят отвар (измельчив растительное сырье, залейте его водой, доведите до кипения и кипятите несколько минут).
Попробуйте приготовить энергетический напиток: взять щепотку корицы, щепотку корня имбиря, треть стручка ванили и залить чашкой горячей воды.
Эфирные масла
Экстракты различных частей эфирных растений – квинтэссенция жизненной энергии: каждая молекула эфирного масла содержит от 50 до 300 важных биохимических компонентов. Именно поэтому ароматерапия улучшает настроение, тонизирует, снимает усталость.
Наилучший тонизирующий эффект оказывают масла, солнечные по своей природе, – например, приготовленные из цитрусовых. Запах эфирного масла грейпфрута улучшает умственную деятельность и поднимает настроение.
У грейпфрута знакомый с детства аромат, и его можно использовать даже на работе – он будет вызывать позитивные эмоции у всех окружающих.
Если вам нравятся запахи цитрусовых, попробуйте средство, созданное на основе эфирных масел лимона, грейпфрута и лемонграсса.
Тем, кому трудно вставать по утрам, поможет эфирное масло розмарина. Согласно восточной медицине, розмарин устраняет вялость, связанную с недостатком ян.
Тем, кто потерял интерес к жизни из-за хронического стресса, рекомендуются пачули. Разогрейте в ладонях несколько капель эссенции и наносите на тело массирующими движениями: начните с ног, помассируйте живот (по часовой стрелке), а затем шею от затылка к плечам.
Мудра, йога пальцев
Мудры (в переводе с санскрита это слово обозначает «печать») представляют собой символические жесты рук, способные возвышать наше сознание. Складывая руки определенным образом, мы воздействуем на наше телесное и эмоциональное состояние.
Следующая мудра активизирует нашу энергию и помогает бороться с приступами усталости: положите большой палец левой руки на ноготь среднего пальца; между ними поместите (ногтем вниз) большой палец правой руки.
Руки держите на уровне груди, предплечья – горизонтально. Сделав около 20 вдохов-выдохов, переложите руки так, чтобы получилось зеркальное отражение этой мудры.
Стойка цигун
Одно из направлений практики цигун – боевые искусства. Хотя некоторые ее упражнения больше похожи на лечебную гимнастику, поскольку выполнение движений не требует мышечных усилий, а эффект не заставляет себя долго ждать.
Встаньте прямо, руки опустите вдоль тела, ноги широко расставлены, мыски врозь. Медленно приседайте, аккуратно сгибая ноги в коленях. Спину держите прямо, тело – строго по центру, не отклоняйтесь ни вперед, ни назад.
•На глубоком вдохе поднимите руки и скрестите их перед грудью. Выдыхая, медленно отведите левую руку влево, разогните указательный и средний палец, остальные держите согнутыми в кулаке.
•Поверните голову влево, как будто вы целитесь из лука. Сжимая правую кисть в кулак, отведите его к правому плечу – натяните тетиву. Сконцентрируйтесь на дыхании и сосредоточьтесь на области почек, чтобы стимулировать энергию в этой зоне.
•Вернитесь в исходное положение: скрестите руки, распрямите ноги, расслабьте колени.
•Выполните упражнение девять раз, натягивая тетиву левой рукой, и девять раз – правой.