Творожная диета: минус 5 кг
Очисть организм и похудей легко
Хочешь похудеть, но не выносишь голодных диет. Попробуй творожную диету – похудеть можно легко, а самое главное - без ощущения голода.
Суть творожной диеты: в рационе нежирный творог и кефир – продукты, которые способствую быстрому сжиганию жира и блокируют его набор.
Во время диеты ощущается сытость. Творожная диета является одной из самых щадящих и полезных для организма. Ведь кроме похудения, на этой диете можно хорошо почистить организм от шлаков и токсинов.
Сидеть на творожной диете можно не более 10 дней. Идеальный вариант – 5-7 дней, за которые можно похудеть на 3-5 кг.
Важно, не нарушать правила диеты, не баловаться сладостями, выпечкой и прочими запрещенными продуктами, иначе результат диеты будет равен нулю.
Выбирай свой вариант творожной диеты
Первый вариант
В день ты должна съесть 400 г нежирного творога и выпить не более 1,5 л нежирного кефира. Раздели пищу на 4-5 равных приема, и ешь в течении дня.
Перед сном выпей стакан кефира. Также разрешено пить чистую воду или травяной чай без сахара.
Второй вариант
5 раз в день съедай по 60 г нежирного творога и пей по 1 чашке нежирного молока.
Третий вариант
В день 500 г творога, можно добавить 2 небольших фрукта (кроме бананов), пить зеленый или травяной чай и воду.
Четвертый вариант
В день 500 г нежирного творога и 2 стакана кефира, к которым можно добавить по горсти отрубей.