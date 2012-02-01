Творожная диета: минус 5 кг

Хочешь похудеть, но не выносишь голодных диет. Попробуй творожную диету – похудеть можно легко, а самое главное - без ощущения голода.

Суть творожной диеты: в рационе нежирный творог и кефир – продукты, которые способствую быстрому сжиганию жира и блокируют его набор.

Во время диеты ощущается сытость. Творожная диета является одной из самых щадящих и полезных для организма. Ведь кроме похудения, на этой диете можно хорошо почистить организм от шлаков и токсинов.

Сидеть на творожной диете можно не более 10 дней. Идеальный вариант – 5-7 дней, за которые можно похудеть на 3-5 кг.

Важно, не нарушать правила диеты, не баловаться сладостями, выпечкой и прочими запрещенными продуктами, иначе результат диеты будет равен нулю.

Выбирай свой вариант творожной диеты

Первый вариант

В день ты должна съесть 400 г нежирного творога и выпить не более 1,5 л нежирного кефира. Раздели пищу на 4-5 равных приема, и ешь в течении дня.

Перед сном выпей стакан кефира. Также разрешено пить чистую воду или травяной чай без сахара.

Второй вариант

5 раз в день съедай по 60 г нежирного творога и пей по 1 чашке нежирного молока.

Третий вариант

В день 500 г творога, можно добавить 2 небольших фрукта (кроме бананов), пить зеленый или травяной чай и воду.

Четвертый вариант

В день 500 г нежирного творога и 2 стакана кефира, к которым можно добавить по горсти отрубей.

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