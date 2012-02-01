ТОП-5 согревающих напитков для мороза

Чтобы согреться во время мороза, перед выходом на холод выпей согревающий напиток.

Лучшие согревающие напитки во время мороза. Без алкоголя!

1. Зеленый чай с медом

Горячий чай с медом и лимоном активизирует кровообращение, помогает согреться и удержать тепло. Перед выходом на морозе выпей чашку чая с медом и лимоном – без проблем сможешь продержаться на холоде, например, добраться до работы или вернуться с работы домой.

Обрати внимание: в чай для согревающего эффекта к чай также можно добавить малиновое варенье или имбирь.

2. Молоко со сливочным маслом и медом

Раствори в чашке теплого молока кусочек сливочного масла 1 ст. л. меда – этот простой рецепт поможет согреться от холода, слегка подкрепиться, а также избавиться от боли в горле.

3. Сбитень

Этот согревающий напиток поможет быстро согреться после мороза, а также защитит от простуды. Рецепт: 1 л воды, 150 г меда, 150 г сахара, по 1 ч. л. гвоздики, имбиря и корицы. В воде раствори сахар и мед, добавь пряности и кипяти 5-10 минут, снимая пену. Дай напитку настояться 30 мину, затем процеди, подогрей и пей горячим.

4. Черный чай с молоком

Рецепт: 0,5 л молока, 2 ч. л. чая, 1 ч. л. сахара или меда.

Молоко вскипяти, чай залей молоком, выдержи, пока чай заварится, процеди, добавь сахар или мед по вкусу. Напиток пей теплым.

5. Какао

Чашка теплого какао хорошо согревает, бодрит, а также насыщает организм питательными и полезными веществами – фолиевая кислота, цинк и железо. Кроме согревающего действия, какао поднимает настроение и защищает от стресса.

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