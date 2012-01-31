Почему болят колени

Боли в коленях – очень распространенная проблема среди женщин среднего и старшего возраста. Основные предпосылки к развитию этой проблемы – избыточный вес, травмы и артрит.

Ученые их Оксфордского университета проанализировали данные, которые в течение 12 лет собирали у 500 женщин в возрасте 44-57 лет, и пришли к выводу, что 63% тех, кому было за 50, постоянно или время от времени мучились от болей в коленях. Около 44% опрошенных рассказали, что ежедневно страдают от любых болей, а 23% признались, что их колени болят каждый день. При этом у 2% боли были постоянными, у 16% они возникали внезапно, и у 18% - с определенными интервалами.

Чем выше индекс массы тела женщины, тем больше вероятность того, что у нее возникнут хронические боли в коленных суставах. Также, фактором риска болей в коленях являются пережитые травмы и воспалительное заболевание суставов – остеоартрит. Это заболевание является основной причиной инвалидности у пожилых людей во всем мире.

По мнению ученых, понимание распространенности и факторов риска болей в коленях является первым шагом к разработке методов диагностики, профилактики и персонализированного лечения.

zdravoe.com