6 занятий, которые спасут здоровье

Женщина в сегодняшнем мире вынуждена решать десятки проблем, на нее возложена большая ответственность - как на работе, так и за ее пределами. И, как показывают исследования, если у нее нет хобби, то она подвергается гораздо большему стрессу и рискует подорвать свое здоровье. Какие же простые и недорогие хобби наиболее эффективны для восстановления душевных и физических сил?

1. Выращивание растений. Да, это древнее и, казалось бы, трудоемкое хобби – одно из самых действенных в борьбе с накопившимся стрессом. Лучше всего – выращивать растения на свежем воздухе и делать это в свое удовольствие. В этом случае вы не только будете регулярно оздоравливать свой организм, но и создавать нечто прекрасное. А ощущать себя творцом чего-либо – отличный способ справиться с накопившейся усталостью.

2. Аквариум. Как утверждают ученые, наблюдение за рыбками в аквариуме снижает кровяное давление и уменьшает уровень гормонов стресса. При этом содержание аквариума обходится недорого, и места он занимает совсем мало.

3. Собирание паззлов. Если вы «зациклились» на какой-то проблеме и не можете отвлечься, начните собирать головоломку. Уже через несколько минут вы полностью включитесь в процесс, сможете забыть о любых сложностях и, что самое главное, сумеете испытать ощущение «потока». А оно является очень действенным средством от любого вида стресса.

4. Рисование. Даже если вы не обладаете особенными художественными навыками, это не должно помешать вам рисовать для снятия стресса. Сам процесс нанесения красок на холст настолько захватывает и расслабляет, что с ним могут сравниться несколько часов, проведенных в дорогом SPA-салоне. А стоит такое хобби – копейки.

5. Вязание. Несмотря на действенность этого «лекарства» от стресса, подойдет оно не каждому. К примеру, если вы целый день проводите за компьютером, то лучше дать своим глазам отдохнуть. Любители активного отдыха тоже вряд ли захотят чинно сидеть со спицами. Но если вы попробуете вязать, и вам понравится, то вы не пожалеете. Ведь вы не только сможете забыть о проблемах, но и обеспечите себя и своих близких теплыми и красивыми вещами.

6. Танцы. И чем активнее, тем лучше. Необязательно идти в клуб – просто включите музыку на несколько минут и танцуйте, не сдерживая себя. Не старайтесь выглядеть красиво: прыгайте, кривляйтесь, машите руками так, как вам того хочется. Просто позвольте себе ненадолго стать ребенком и побеситься. Этот вариант отдыха подойдет в случае, если вам необходимо сбросить агрессию, а срываться на близких не хочется.

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