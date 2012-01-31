Чем вреден чёрный шоколад?

На днях ученые пришли к выводу, который станет расстройством для всех девушек, которые любят сладкое. Они выявили, что темный шоколад не так уж полезен для здоровья, как считают многие. Конечно же, никто не отрицает, что он имеет положительное влияние на сердечнососудистую систему и работу почек. Более того, в нем содержатся специальные вещества, процианидины, которые помогают снизить кровяное давление.

Ранее считалось, что темный шоколад лучше, чем белый или молочный, так как в нем есть антиоксиданты.

Однако, по всей видимости, многие забыли о том, что данный продукт очень калориен, так как насыщен жирами. В четырех дольках темного шоколада содержится больше двухсот килокалорий, что в несколько раз превышает уровень их содержание в молочном шоколаде. Вот почему, чтобы не нанести никакого вреда фигуре, лучше всего есть по одной-две дольки в день, иначе появление лишнего веса гарантировано. Ученые уверены, что в темном шоколаде много глюкозы, которая является полезной для работы мозга и умственной деятельности, передает ИА «Казах-Зерно».

Иногда лучше всего найти замену шоколаду, например, есть фрукты. В них содержатся витамины, которые благоприятным образом влияют на здоровье организма в целом. Однако если не получается, то можно употреблять в пищу мармелад. Он не такой калорийный и не сможет сильно навредить фигуре.

Также нудно следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни, тогда лишняя долька шоколада никаким образом не отразится на внешнем виде. Но все равно нужно знать меру, так как может возникнуть зависимость от сладкого.

newsland.ru