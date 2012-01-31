Изменение климата провоцирует эпидемии, войны

Ученые из Гонконгского университета под руководством географа Дэвида Чжана пришли к выводу, что изменение климата, в частности похолодание, в ответе за войны, экономические кризисы и эпидемии, — делится ScienceNOW.

В рамках своего исследования, о котором идёт речь, поликлиматологам удалось загрузить в одну мощную аналитическую систему статистические данные по колебаниям температуры, демографические, экономические и т.д. показатели. В общей сложности – 14 переменных. В числе прочих ученые постарались вывести закономерности, по которым изменялся человеческий рост, цена на золото, ширина годичных колец. Всё это в период с 1500 по 1800 года, то есть для доиндустриальной Европы.

Кроме того информацию проанализировали с помощью методики причинности по Грейнджеру, которая помогла установить связи между переменными. На заключительном этапе, изучаемый период истории разделили на 4 временных отрезка продолжительностью в 40-150 лет. Это помогло ученым выяснить, влияет ли погода на те, или иные процессы в человеческом обществе.

В результате, как утверждает Дэвид Чжан, ему удалось удостовериться, что именно температурные колебания оказывают чуть ли не решающее воздействие на развитие человеческой цивилизации. Так, по мнению ученого, если климат становится более холодным, то неурожай приводит к экономическому спаду, росту цен на золото, голоду, болезням, способствует более интенсивному распространению эпидемий. В свою очередь голодные люди испытывают больше негативных эмоций и, как результат, чаще идут войной друг на друга.

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