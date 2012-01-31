Стоматолог вместо штифтов вставлял пациентам канцелярские скрепки

Стоматолог из американского шатата Массачусетс приговорен к году тюрьмы за использование обычных канцелярских скрепок при лечении пациентов, сообщает Би-би-си.

Доктор Майкл Клэр признал себя виновным в том числе и в запугивании пациентов, которые намеревались обратиться с жалобой на некачественное лечение.

У некоторых пациентов Клэра обнаружились различные инфекции и заболевания зубов и полости рта.

Скрепки стоматолог использовал вместо штифтов из специального медицинского металла. По словам осужденного, штифты на скрепки он решил заменить из соображений экономии.

