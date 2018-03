Для снижения содержания холестерина, ученые говорят, что нужно внимание обратить на говядину, информирует издание The Times of India, ссылаясь на издание American Journal of Clinical Nutrition. Пациентам важно знать, как снизить холестерин в крови.

Исследователи из пенсильванского университета смогли установить, что при наличии в рационе каждого дня постной говядины, снижаются общие показатели холестерина, это также, в частности, касается и холестерина, который считается «вредным». Эта информация является очень важной для людей, страдающих от сердечных заболеваний.

Исследователи произвели проверку того, как влияет такая диета. Участие в ней приняли добровольцы, имеющие несколько повышенный холестерин. Им необходимо было знать, как снизить холестерин в крови. Ученые изменяли объем говядины, которую они потребляли и наблюдали за изменением уровня холестерина.

В результате содержание «вредного холестерина» снизилось на 10 процентов, когда участники употребляли от 113 до 152 граммов мяса. Ученые рекомендуют есть мясо ежедневно.

24inews.ru