Ученые верят в конец света по календарю майя

Согласно календарю древних индейцев майя, конец света наступит в 2012 году. Ученые из Национальной академии наук США подготовили доклад, в котором говорится, что природные катаклизмы, которые ожидаются в следующем году, действительно теоретически могут стереть с лица Земли всё живое...

В первую очередь, речь идет о сдвиге геомагнитных полюсов. Некоторые специалисты считают, что инверсия Северного и Южного полюсов может произойти именно в 2012-м. Подобная пертурбация, как предполагают ученые, вызовет глобальные изменения климата, например, всемирный потоп или ледниковый период.

А ученые из Австралии и Норвегии больше опасаются вулканической активности. В частности, есть предпосылки к тому, что 2012-й станет годом, когда на Земле начнётся одновременное извержение всех вулканов. Как говорят исследователи, такое уже в истории нашей планеты случалось. После подобного вулканического ада выжить удастся разве что некоторым видам бактерий.

Ещё один возможный сценарий конца света предполагает чудовищные вспышки или коронарные выбросы на Солнце. В результате солнечной войны произойдут колоссальные геомагнитные бури, которые отключат всё электричество на планете, без которого современная цивилизация остановится.

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