Школьный портфель разрушает кости

Специалисты из Австралии констатируют: 90% школьников могут получить серьезные травмы спины из-за того, что неправильно носят портфели. По мнению специалистов, это грозит преждевременной дегенерацией костной системы, перекосами в работе нервной системы и инвалидностью.

Во всем виноваты слишком большие нагрузки на спину ребенка. А в этом возрасте, как раз, растут и развиваются основные системы организма. В итоге наблюдается непосредственное возникновение проблем со здоровьем и их дальнейшее развитие, говорит эксперт Билли Чоу.

Наблюдения за 346 школьниками Аделаиды показало: 90% из них, когда шли в школу и несли портфель, имели плохую осанку. Почти 80% просто волокли сумки, а 75% не пользовались эргономическими особенностями портфелей, призванными разгрузить спину.

При этом дети продолжают носить с собой тетради, спортивный инвентарь, или же просто неверно носят портфели. Оказалось, самые тяжелые портфели были у учеников младшей школы (сумка весила 17% от массы их тела). 33% детей носили рюкзаки слишком низко, а 20% несли их на одном плече.

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