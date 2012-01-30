Лучшие средства при магнитных бурях

Узнай топ-5 средств помочь организму пережить магнитные бури.

Чувствуешь себя разбитой? Ничего не хочется, постоянно клонит в сон и болит голова? Возможно, всему виной магнитные бури. Конечно, лечить медикаментозно это состояние вряд ли стоит, особенно без указаний врача.

1. Мята и мелисса

Эти целебные и ароматные травы содержат много эфирных масел, которые успокаивают нервную систему и борются с бессонницей, благоприятно влияют на сердце, уменьшают болевые ощущения и чувство тошноты. Завариваем мяту так: 3 ч. л. на стакан кипятка и настаиваем 15 мин. Во время магнитных бурь мята и мелисса будут как нельзя кстати.

2. Корень солодки

Солодка содержит вещества – кумарины, которые уменьшают свертываемость крови. А именно при магнитных бурях она увеличивается, и это может стать причиной сосудистых нарушений.

Корень солодки содержит множество антиоксидантов, которые полезны для повышения иммунитета. Это растение стимулирует выработку гормонов надпочечников, которые оказывают противовоспалительное действие и уменьшают ломоту в суставах.

3. Парагвайский мате

Матеин, содержащийся в мате, как и кофеин, уменьшает головную боль, поднимает общий тонус, уменьшает нервное возбуждение, улучшает способность концентрировать внимание и запоминать.

В то же время матеин лучше, чем кофеин, потому что он не вызывает бессонницу и тахикардию, не повышает артериальное давление. Так что в период магнитных бурь запасайся парагвайским чаем матэ.

4. Имбирь

Корень имбиря содержит гингеролы, бета-каротин, капсацин, кофеиновую кислоту, куркумин и почти все незаменимые аминокислоты. Имбирь повышает тонус, активизирует умственную деятельность, снимает желудочно-кишечные спазмы, уменьшает чувство тошноты.

5. Здоровый образ жизни

В период магнитных бурь особенно важно придерживаться здорового образа жизни, но без значительных физических нагрузок. Не стоит употреблять алкоголь, лучше отменить лечебные процедуры. Особенно полезна будет непродолжительная прогулка на свежем морозном воздухе.

Тем, у кого есть нарушения работы сердечнососудистой, нервной и эндокринной систем, необходимо контролировать артериальное давление. Чтоб избежать излишней возбудимости, агрессии и нестабильного психоэмоционального состояния, стоит больше отдыхать.

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