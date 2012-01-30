Как пережить мороз?

Чтобы легко пережить сильные морозы, нужно отдавать предпочтение белковым блюдам, не нервничать и отказаться от алкоголя. Своими рекомендациями о том, как обезопасить себя от низких температур, поделились украинские медики.

Врачи-диетологи лучшими согревающими продуктами назвали мясные, рыбные блюда, молочные продукты, крупу и хлеб, а лучшим напитком зимы – чай с молоком. Ни в коем случае в эти дни нельзя сидеть на диетах.

Нервные люди склонны к быстрому замерзанию, потому важно сохранять душевное равновесие, отмечают медики.

От алкоголя перед выходом на улицу рекомендовано отказаться – он расширяет периферийные сосуды, отчего человек не способен адекватно воспринимать низкие температуры.

likar.info