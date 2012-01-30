В Италии вводится налог для иммигрантов

С понедельника 30 января в Италии вводится налог на выдачу и продление вида на жительство для иммигрантов - 80 евро на срок от трех месяцев до одного года и 200 евро – за получение вида на жительство на более продолжительное время, сообщает Радио Свобода.

Соответствующие решения о налоге был включены в бюджетный закон ещё правительством Берлускони - по инициативе тогдашних министра внутренних дел и министра экономики. Но после многочисленных протестов общественности и ассоциаций иммигрантов, премьер-министр Марио Монти приостановил действие закона, начав серию консультаций с заинтересованными сторонами – для внесения поправок.

Министр внутренних дел Анна Мария Канчеллиери и министр по делам интеграции Андреа Риккарди неоднократно заверяли, что будет предусмотрена отмена этого налога для отдельных категорий иммигрантов. Прежде всего, речь шла о многодетных семьях и малоимущих.

Однако, в ходе заседаний “круглого стола” с участием ассоциаций иммигрантов не удалось достичь компромисса. Это и повлекло за собой решение правительства – взимать налог с иммигрантов, обратившихся с заявлением о выдаче или продлении вида на жительство.