Во Флориде из-за крупной автоаварии погибли не менее 10 людей

В американском штате Флорида жертвами крупной автоаварии на скоростной трассе стали, по предварительным данным, не менее 10 человек.

Трагедия произошла недалеко от города Гейнсвилл, сообщает радио «Свобода».

Предположительно, из-за плохой видимости, вызванной туманом и дымом от горящих неподалеку кустарников, на трассе столкнулись пять легковых машин и шесть грузовиков. Некоторые машины загорелись.

Помимо погибших есть раненые. Пострадали, по меньшей мере, 18 человек.