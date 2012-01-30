Во Флориде из-за крупной автоаварии погибли не менее 10 людей
09:42, 30 января 2012Зарубежные новости
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Была плохая видимость
В американском штате Флорида жертвами крупной автоаварии на скоростной трассе стали, по предварительным данным, не менее 10 человек.
Трагедия произошла недалеко от города Гейнсвилл, сообщает радио «Свобода».
Предположительно, из-за плохой видимости, вызванной туманом и дымом от горящих неподалеку кустарников, на трассе столкнулись пять легковых машин и шесть грузовиков. Некоторые машины загорелись.
Помимо погибших есть раненые. Пострадали, по меньшей мере, 18 человек.
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