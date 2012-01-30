От сахарозаменителей болит сердце

Сегодня многие люди стремятся заменить сахар на фруктозу, считая ее более полезной. Однако диетологи предупреждают: фруктоза в больших количествах вредна. Увлечение этим продуктом может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, говорит отчет в журнале Nutrition. В то же время многие производители продуктов и напитков используют этот подсластитель, что усугубляет ситуацию.

По словам специалистов Медицинского колледжа Джорджии, человеку, часто употребляющему продукты с фруктозой, обычной сладости уже становится мало. Он все больше налегает на фруктозу, чем подрывает свое здоровье.

Анализ 559 подростков 14-18 лет выявил связь рациона, богатого фруктозой, и высокого давления, уровня сахара, инсулиновой резистентности и воспалительных факторов, связанных с болезнями сосудов и сердца.

Также активное потребление фруктозы приводило к снижению концентрации «полезного холестерина» и адипонектина, защищающих сердце, и нарастанию жировой ткани по типу висцерального ожирения. А это еще один фактор риска.

Ученые напоминают: фруктоза по-другому перерабатывается в организме по сравнению с прочими сахарами. Также при разложении получаются вредные побочные продукты, что делает ее более опасной.

navse-100.ru