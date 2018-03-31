Защищаем кожу от мороза

9 советов для красивой кожи во время холода и мороза.

Во время мороза кожа лица сильно ухудшается, становится сухой, чувствительной, раздраженной, теряет тонус.

Чтобы защитить кожу лица от сильных морозов, ухаживай за ней более тщательно, чем во время плюсовой температуры на улице.

1. Используй зимний крем для лица

Во время мороза в качестве основы под макияж пользуйся более плотными и жирными по консистенции средствами. Хороший вариант – зимний крем для лица, который питает кожу, защищая от минусовой температуры.

Выбирай зимний крем для лица проверенных брендов. Сомнительная косметика, нанесенная перед выходом на мороз, может очень навредить.

2. Увлажняющие средства – в отставку

В разгар нагрянувших морозов «летним» кремам, эмульсиям, сывороткам и другим средствам для лица с эффектом увлажнения следует дать отставку. Нанесенные перед выходом на мороз, они повредят твою кожу. В составе увлажняющих средств, как правило, много воды и элементов, которые замерзают на морозе. В результате ты рискуешь получить обморожение кожи.

3. Крем и косметику наноси за час до выхода на мороз

За это время косметические средства тщательно впитаются и начнут свою защитную работу против мороза.

4. Скрабы, пилинги и маски – только вечером

Очищающие процедуры для кожи лица делай, если не собираешься выходить на улицу. Самое удобное время для очищения кожи – вечером, после тщательного снятия макияжа.

Если ты сделаешь маску, скрабирование или пилинг лица непосредственно перед выходом на мороз, рискуешь получить сильное обморожение кожи.

5. Табу на глицерин

Следи, чтобы в составе косметики для выхода на мороз не было глицерина. С одной стороны он защищает кожу от мороза, но в то же время может стать причиной сильного покраснения и зуда, особенно если у тебя чувствительная кожа лица.

6. Умывание льдом – отложить

Во время морозов кожа лица сполна добирает омолаживающую терапию холодом. Поэтому умывания кубиком льда можно отложить до плюсовой температуры, чтобы дополнительно не травмировать кожу.

7. Если аллергия на холод – к дерматологу

У многих женщин аллергия на холод, которая проявляется в виде очагов воспаления на лице, сыпи, зудящих пятен, похожих на лишай, и прочее. Заметила у себя такие симптомы? Лучше не заниматься самолечением, а пойти к дерматологу или косметологу. Они порекомендуют специальную защитную мазь, возможно, лекарства и пищевые добавки, которые нормализуют состояние кожи.

8. Табу на спиртовой лосьон

Во время мороза даже жирная кожа становится чувствительной и беззащитной. Поэтому требует деликатного очищения, как и другие типы кожи.

Используй мягкое молочко или успокаивающие сливки. Для жирной кожи – щадящую пенку для умывания. Учти: спиртовые растворы и тоники, а также агрессивные средства, которыми ты чистила поры летом и осенью – табу.

9. Масло – для увлажнения

В качестве увлажнения, а также защиты от мороза и успокоения кожи после выхода на мороз используй косметическое масло. Особенно если у тебя сухая и очень сухая кожа. Отлично увлажняют масла: ши, жожоба, авокадо, карите и другие.

Учти: в случае обморожения кожи необходимо срочно обратиться к врачу.

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