Длинный рабочий день разрушает психику

Люди, работающие по 11 часов и более, подвергают себя огромному риску депрессии. Они страдают от этого психического расстройства в два раза чаще, чем те, кто работает по 7-8 часов.

Ученые из Финского института охраны здоровья совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона наблюдали за 2 тысячами британских госслужащих и выявили прямую зависимость между количеством рабочих часов и психическим состоянием этих людей, даже с учетом других значимых факторов. Новое исследование впервые позволило назвать конкретные цифры.

Если рабочий день продолжительностью больше 8 часов входит в привычку, то с каждым дополнительным часом риск депрессии растет, подчеркнули исследователи.

meddaily.ru