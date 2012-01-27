Шоколад защитит от рака кишечника

Ежедневное потребление какао снижает риск развития рака кишечника. Такие свойства какао-бобам придают содержащиеся в них антиоксиданты.

Ученые из Научного технологического института продуктов питания и диетологии под руководством Марии Аррибас провели эксперимент на грызунах. Их разделили на группы, и в течение 8 недель рацион одной из них на 12% состоял из какао. Второй группе не давали какао. В конце эксперимента мышей подвергли воздействию канцерогена, вызывающего рак кишечника. В результате, у грызунов, получавших какао, было меньше предраковых поражений.

Антиоксиданты в какао-бобах нейтрализуют действие свободных радикалов. Соответственно, натуральный шоколад может быть использован для профилактики ряда болезней.

likar.info