Сегодня рядом с Землей пролетит астероид

Астероид диаметром 8-10 метров пролетит в пятницу вечером примерно в 60 тысячах километров от Земли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НАСА.

Как передает РИА Новости, астероид 2012 BX34 был обнаружен в среду, 25 января, участниками американского проекта "Каталина", главная задача которого состоит в поиске малых тел Солнечной системы - астероидов и комет. Позже эти данные были подтверждены обсерваториями "Маунт-Лемон" и "Магдалена-Ридж".

Согласно расчетам ученых, размер астероида составляет около 8-10 метров, хотя прежние оценки говорили, что диаметр его может достигать 19 метров. Этот объект в четверг разминется с Землей на расстоянии менее 0,00043 астрономических единиц или 65,2 тысячи километров - на 30 тысяч километров выше орбит геостационарных спутников.

Как показали расчеты, в конце января 1959 года он, возможно, пролетел еще ближе к Земле - на расстоянии в 59 тысяч километров. Однако ближе, чем в пятницу, этот объект не будет приближаться к нашей планете до середины 22-го века - до момента, когда вычисленные моменты сближения заканчиваются.

Астероид 2012 BX34 включен в группу небесных тел, которые время от времени могут сближаться с Землей (Near Earth Object - NEO), но не вошел число потенциально опасных (Potentially Hazardous Asteroids - PHA), для которых не исключена возможность столкновения с нашей планетой.

Однако даже если он вошел бы в атмосферу Земли, он, скорее всего, не достиг бы поверхности планеты, полностью сгорев в атмосфере. Согласно расчетам ученых, примерно раз в год в атмосферу Земли вторгается один астероид диаметром порядка нескольких метров. Однако они сгорают в атмосфере, вызывая вспышку на высоте 30-40 километров, и не наносят никакого вреда.

Астероид диаметром более 50 метров может сталкиваться с поверхностью Земли примерно раз в 100 лет. Это событие может вызвать локальную катастрофу, подобную Тунгусской.

