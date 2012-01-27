Как зимой сжигать калории?

Заниматься фитнесом зимой можно не только в фитнес-клубе или дома, но на природе. Особенно, если на улице – много снега и природа похожа на сказку.

Будь активной, не впадай в зимнюю спячку, и лишний вес не захочет покушаться на твою фигуру.

Как быстро сжечь калории зимой

1. На зимнюю прогулку

Ходьба – самая доступная тренировка. За час сжигается от 190 до 250 калорий. Важно ходить без перерыва и передышек! Для большей эффективности во время прогулки меняй скорость. Например, 10 минут в быстром темпе, 10 – в умеренном.

2. На каток

Здесь ты не только восстановишь силы и снимешь стресс после работы, а также зарядишься хорошим настроением, сожжешь около 260 калорий и укрепишь мышцы ног.

3. На санки

Бери друзей или детей – и вперед на горку. За час катания на санках, тарелках или надувных «ватрушках» можно сжечь около 450 калорий.

4. Слепи снеговика

Можно вернуться в детство – и вместе с подругами (друзьями, детьми) слепить снеговика, а затем снегурочку и снежную крепость. Скатывая снежные шары, за час можно избавиться от 320 калорий.

5. Ходьба на лыжах

За полчаса прогулки на лыжах в быстром темпе можно избавиться от 420 калорий.

Если есть желание и возможность, катайся на горных лыжах и сноуборде. Эти виды спорта делают ноги стройными, ягодицы и живот подтянутыми. Кроме того, за час катания на горных лыжах или сноуборде можно сжечь не менее 550 калорий.

6. Бег с санками

Сади своего малыша на санки (как вариант – племянницу, младшую сестру, крестника) и катай, ускоряя темп, вплоть до бега. И ребенку весело, и калории тают – за час минус 360 калорий.

7. Играй в снежки

Можно с любимым человеком, а можно и с подругами, детьми или коллегами по работе. За час можно сжечь от 200 калорий, а также получить заряд позитива и веселья.

8. Чистим снежные завалы

На даче или возле загородного дома много снега? Самое время браться за работу – и заносы уберешь, и сожжешь около 300 калорий.

9. Снежная уборка

Сделай генеральную уборку дома, если еще не успела после праздников. За полчаса минус 100 калорий. Для самых неленивых – продолжи снежные ритуалы. Например, на улице проветри покрывала, диванные подушки, почисть ковры, «выгуляй» шубу и дубленку. Минус 150-200 калорий за час тебе обеспечены.

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