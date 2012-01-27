Продукты-лидеры по содержанию аскорбинки

"Витамин С помогает организму бороться с вирусами, поэтому он как никогда необходим зимой. А еще витамин С помогает крови свертываться, нормализует проницаемость капилляров и предотвращает аллергии, - говорит врач-иммунолог 34-летний Андрей Пороховецький из Чернигова. - Список из 10 продуктов, где много этого витамина, поможет формировать дневной рацион с пользой".

Киви - рекордсмен по содержанию витамина С. Ни один другой фрукт или овощ не содержит столько средства для повышения иммунитета. Желательно есть киви с кожурой - в ней много грубых волокон. Они впитывают в себя токсины и выводят их из организма. Это укрепляет иммунитет.

Апельсин радует не только ярким цветом, но и пользой. Лишь один апельсин среднего размера (150 граммов) обеспечит дневную норму витамина С.

Красный перец обладает уникальной способностью: расширяет суженные и сужает расширенные сосуды. В красном перце, кроме витамина С, есть капсаицин. Он определяет, будет перец сладким или горьким. Это вещество массово уничтожает раковые клетки.

В капусте витамина С больше, чем в мандаринах и лимонах, особенно это касается поздних сортов овощей. Витамины в капусте сохраняются долгое время.

Петрушка занимает одно из первых мест по содержанию полезных минералов и витаминов. В 50 граммах петрушки - суточная норма витамина С, а по содержанию бета-каротина петрушка не уступает моркови.

"Лук - средство от семи недуг", - говорит народная мудрость. Из всех источников витамина С лук - самый дешевый овощ.

Шпинат называют "метлой для желудка", он помогает снизить давление, полезен при диабете и имеет много витамина С. Его содержание в шпинате зависит от сезона, больше всего его зимой.

В корне сельдерея много минеральных солей, щавелевой кислоты, а витамина С - меньше. Зато многие его в молодых листьях сельдерея. Оно улучшает кровообращение, положительно влияет на сосуды и нормализует обмен веществ.

Помидоры также содержат витамин С. В поздних сортах овоща его гораздо больше, чем в ранних. К тому же, томаты - хорошие антидепрессанты, нормализуют обмен веществ и пищеварение.

Ягоды малины содержат 5-11% сахара, богаты глюкозой, фруктозой и витамином С. Малина полезна сама по себе, но даже чай из ее высушенных ягод, листьев и веток принесет пользу организму. Так малиновый витамин С может присутствовать в рационе круглый год.

gazeta.ua