Американцы - против абортов

В ходе опроса, проведенного институтом общественного мнения Маристского колледжа совместно с Рыцарями Колумба, оказалось, что 51% американцев запретили бы большинство абортов. 11% запретили бы аборты вообще, 9% сказали, что аборты допустимы, если есть угроза для жизни матери и 31% высказали мнение, что аборты должны быть разрешены только в случае изнасилования, инцеста или для сохранения жизни матери, сообщает Католический обозреватель.

28% опрошенных сказали, что аборты могут быть разрешены в первом триместре, 8% считают, что их можно проводить в течение двух первых триместров и 12% утверждают, что не должно быть ограничений для осуществления аборта.