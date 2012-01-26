22-летняя афганка родила шестерых детей

В Афганистане женщина родила сразу шестерых детей.

Об этом сообщают «Подробности – ТВ» и сайт Афганистан.ру.

В частности, в больнице города Мазари-Шариф провинции Балх на этой неделе у 22-летней женщины Сары ГЮЛЬ родились три мальчика и три девочки.

Состояние пяти малышей оценивается как хорошее, и только одного - как удовлетворительное, из-за слишком маленького веса. Самый крупный малыш весит 1,18 кг, а самый маленький – всего 470 граммов.

«Семья, которая получила такое счастье, живое небогато, и женщина даже пыталась прервать беременность, однако теперь не нарадуется, что сохранила малышей», - отмечает телеканал и цитирует слова матери шестерых младенцев: «Когда я была беременной, я делала все, чтобы только не родить. Принимала специальные лекарства, даже прыгала с крыши. Но сейчас, когда я вижу детей, чувствую невероятное счастье, что Бог послал их нам».

Телеканал отмечает, что такое количество детей рождается крайне редко, в мире зафиксировано всего несколько случаев.