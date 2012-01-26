Первая помощь при переохлаждении и обморожении

При первых симптомах переохлаждения – появлении белых пятен на коже и онемения - следует немедленно зайти в теплое помещение, подчеркивают врачи. Первая помощь при переохлаждении простая: согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, что-нибудь съешьте.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения.

В случае обморожения врачи советуют немедленно обратиться в медицинское заведение. Если нет возможности получить срочную помощь специалистов, нужно, в первую очередь, переодеться: снять мокрую одежду, завернуться в теплые простыни и одеяла.

Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих батарей, это может привести к значительному углублению поражения, подчеркивают медики.

При обморожении следует придерживаться принципа "внутреннего согревания" пораженных тканей - налагать термоизолирующие повязки (ватно-марлевые, хлопковые и тому подобное). Необходимо употреблять как можно больше теплых напитков: они восстанавливают нормальную температуру тела, улучшают циркуляцию крови, но ни в коем случае нельзя согреваться алкоголем, отмечают врачи.

При необходимости следует принять обезболивающие препараты и немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.