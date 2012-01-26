ТОП-5 полезных сухофруктов зимой

Чтобы защитить себя от нехватки витамин и полезных веществ, а также укрепить иммунитет зимой, эксперты рекомендуют включить в свой рацион сухофрукты.

Сушеные фрукты – природный источник витаминов и минералов, необходимых для слаженной работы всех систем организма. Кроме того, сухофрукты вкусные и самые безопасные сладости для фигуры.

Если хочешь похудеть, но не представляешь жизнь без десертов, ешь сухофрукты вместо конфет и пирожных. Многие сухофрукты, например курага и чернослив, ускоряют работу кишечника и помогают избавиться от лишнего веса!

Какие сухофрукты самые полезные?

1. Курага

В чем польза? Курага, или сушеные абрикосы, содержит большое количество витамина С и А, а также много калия и кальция.

Курага укрепляет сердце, помогает наладить работу кишечника (действует как легкое слабительное), очистить организм от шлаков и токсинов.

Кроме того, курага снижает уровень холестерина в крови, нормализирует уровень гормонов, полезна при лечении болезней почек, щитовидной железы и сахарного диабета.

2. Изюм

В чем польза? Изюм содержит большое количество бора, который препятствует развитию остеопороза (при дефиците бора нарушается усвоение организмом кальция).

Также изюм содержит много калия, магния и марганца. Сушеный виноград укрепляет легкие, сердце, нервную систему, подавляет гнев и успокаивает нервы. Кроме того, изюм помогает нормализировать работу щитовидной железы.

3. Чернослив

В чем польза? Чернослив, или сушеные сливы, помогает наладить работу ЖКТ, избавиться от проблем с желудком и неправильной работы кишечника (запоров).

Кроме того, чернослив является одним из самых безопасных мочегонных и желчегонных средств. Помогает очистить организм от шлаков и похудеть.

4. Финики

В чем польза? Финики содержат витамины и микроэлементы, необходимые для крепкого здоровья. Особенно эти сушеные фрукты полезны беременным женщинам.

Так, витамин А способствует укреплению глазных мышц, витамин В1 благоприятно воздействует на нервную систему, В2 обеспечивает энергией, В9 (фолиевая кислота) способствует образованию новых клеток крови и аминокислот, которые являются строительным материалом новых клеток.

Калий отвечает за доставку кислорода в мозг, что обеспечивает нормальную мозговую деятельность и трезвость ума. Кроме того, содержащиеся в финиках кальций и фосфаты защитят здоровый организм от остеопороза, а малыша в утробе матери от неправильного формирования скелета и опорно-двигательного аппарата.

5. Инжир

В чем польза? Инжир обладает легким слабительным действием, поэтому хорошо помогают справляться с запорами без применения медикаментов. Также инжир очень богат калием – полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, сушеные ягоды инжира полезны для работников умственного труда. Инжир активизирует работу мозга, а также защищает организм от стресса.

Учти! Сухофрукты намного калорийнее, чем их свежие «родичи». Употребляй сухофрукты без фанатизма.

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