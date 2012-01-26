Самая эффективная диета - молочная

Диеты, в которых присутствуют молочные продукты, более эффективны в борьбе с лишним весом, доказали американские исследователи.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за динамикой веса добровольцев, страдающих ожирением. Одних участников посадили на диету, в которой потребление молочных продуктов было ограничено. Диета других основывалась на потреблении этих продуктов. Выяснилось, что участники из второй группы легче и более эффективно сбрасывали вес. Даже после включения в их рацион калорийных продуктов они продолжали худеть.

Эксперты предположили, что это происходит благодаря повышению уровня кальцитриола (активной формы витамина D) за счет употребления молочных продуктов. Кальцитриол блокирует распад и окисление жировых клеток, активизируя процессы расщепления жира.

likar.info