Капуста - королева овощей

На протяжении многих веков капуста считалась королевой среди овощей, не утратила своей популярности она и сегодня. Ведь в ее состав входит большое количество полезных веществ: витамины, минералы, клетчатка, углеводы, белки. В отличие от сезонных овощей, капусту, благодаря длительному сроку хранения, можно использовать в свежем виде в течение всего года.

Не менее полезна и вареная, тушеная, квашеная капуста. Однако в сыром овоще сохраняется больше полезных веществ. Существует большое количество разновидностей капусты, благодаря этому каждый сможет подобрать себе определенный вид капусты по вкусу.

Цветная капуста полезна тем, что белок, входящий в ее состав, очень быстро и легко усваивается в нашем организме. Не зря этот вид капусты рекомендуется использовать в качестве первого прикорма малышам после 6 месяцев. Произошла цветная капуста из Италии. В июле биологическая ценность этого овоща достигает максимума. Именно в этот период рекомендуется производить ее зимнюю заготовку. Вы не поверите, что в 50 г цветной капусты содержится суточная доза витаминов группы В.

Настоящим кладезем витаминов является брюссельская капуста. Она славится большим содержанием витамина С, уступает только шиповнику, смородине и облепихе. Такая капуста достаточно быстро и легко готовится.

Огромное количество микроэлементов и полезных веществ находится в брокколи. В ее состав входят специальные соединения, которые препятствуют развитию злокачественных клеток в нашем организме. Она не содержит растворимых волокон и жиров. Содержащийся в брокколи витамин U предотвращает развитие язвы двенадцатиперстной кишки и желудка.

Наиболее распространенной является белокочанная капуста, в ней содержится большое количество железа. В ее состав входят грубые полисахариды, которые трудно перевариваются пищеварительным трактом. В связи с этим, деткам такой вид капусты предлагают позже всех остальных. Белокочанная капуста нашла широкое применение и в народной медицине. С помощью ее листьев снимаются воспаления, рассасываются ушибы. Нужно помятый лист капусты приложить к проблемному месту.

Хотя краснокочанная капуста содержит в два раза меньше клетчатки, чем белокочанная, зато в ней намного больше каротина и витамина С. Такая капуста способствует укреплению кровеносных сосудов.

Следует помнить, что чем меньше подвергается термической обработке любая капуста, тем она полезнее. Капусту желательно готовить на пару.

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