Капля никотина убивает лошадь – хорошо известная… ложь. В больших количествах никотин и правда вредит здоровью животных и людей. Но чтобы нанести непоправимый вред коню весом 400-600 кг, потребуется минимум 100-300 мг чистого вещества, или шесть капель. Разбираемся, какие ещё мнения о никотине ошибочны, а какие факты подтверждены научно.

Вырабатывается в организме человека

Небольшие дозы никотина нужны для нормальной работы печени и обмена веществ – организм вырабатывает его самостоятельно.

Содержится в растениях

Никотин присутствует не только в табаке, но и в других представителях семейства пасленовых: помидорах, картофеле, баклажанах, сладком перце. Он помогает овощным культурам отпугивать вредителей. Исследования показали, что без никотина эти растения становятся более привлекательными для насекомых и теряют в результате в три раза больше листьев.

Не является канцерогеном

Никотин вызывает привыкание, но сам по себе не приводит к развитию болезней, связанных с курением. Никотин попадает в организм курильщика в процессе сжигания табака, вместе с дымом и смолами. Смесь из 6000 химических веществ, содержащихся в табачном дыме и других продуктах горения, делает сигареты вредными для здоровья.

Помогает бороться с болезнями

Учёные всё чаще публикуют результаты исследований, которые указывают на положительное влияние никотина, противовоспалительные свойства и эффективность в борьбе с некоторыми болезнями. Например, никотин проявил способность предотвращать снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера и замедлять прогрессирование болезни Паркинсона. Его рассматривают как часть лечения при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также шизофрении.

Стимулирует мыслительную деятельность

Никотин относится к классу стимуляторов, как и кофеин. В небольших количествах он воздействует на участки мозга, которые отвечают за внимание, память и обучение, ускоряет мышление.

Применяется для отказа от курения

Речь не только о никотиновых пластырях или таблетках. Ученые уже давно разработали бездымные альтернативы курению, которые напоминают сам ритуал курения, но снижают риски для организма.

Одним из таких продуктов является IQOS. Это первая система доставки никотина с модифицированным риском, которую одобрило Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в 2020 году. Такие электрические системы исключают процесс горения и при их использовании выделяется на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами*.

В странах, где заботятся об общественном здоровье и пытаются помочь людям избавиться от вредной привычки, дают зелёный свет подобным продуктам. Так например, на сайте британского правительства говорится о том, что Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) разрешило производителям электронных сигарет проходить лицензирование наравне с другими лекарствами. Сигареты как наиболее вредные продукты получают больше законодательных ограничений, а продукты с меньшим риском становятся более доступными. Ориентируясь на результаты научных исследований, правительства этих стран пересматривают отношение к новым системам доставки никотина и создают условия, при которых каждый, кто в этом нуждается, получает исчерпывающую информацию об альтернативных способах получения никотина.

До недавнего времени влияние никотина на организм человека изучалось только в контексте курения. Однако последние научные данные меняют укоренившиеся представления о никотине как об однозначно вредном веществе и расширяют список сфер, где его применение способно принести пользу.

Узнать больше фактов о бездымных никотинсодержащих продуктах для совершеннолетних курильщиков можно по ссылке.

*Важная информация: Это не означает, что риск для здоровья снижается на 95%. IQOS не исключает все риски. Аэрозоль содержит никотин и вызывает привыкание. "На 95% меньше" означает снижение уровня вредных веществ (кроме никотина) по сравнению с дымом сигареты (3R4F).