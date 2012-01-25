Цинк защитит от стресса и выкидыша

Чтобы укрепить иммунитет, быстрее избавиться от простуды и гриппа, иметь красивую кожу и волосы, а также сохранить беременность – добавь цинк в свой рацион. Этот элемент отвечает за благополучие многих процессов в нашем организме.

В чем польза цинка

1. Полезен для зрения. Цинк важен для здоровья глаз. Он участвует в биохимических реакциях сетчатки, а также способствует усвоению витамина А, необходимого для поддержания зрения. Дефицит цинка вызывает развитие катаракты.

2. Долой простуду и грипп. Цинк необходим для образования фагоцитов, которые уничтожают микробы и вирусы, проникшие в организм.

3. Снижает сахар в крови. Цинк активизирует работу инсулина, регулируя уровень сахара в крови. При повышении ежедневной нормы цинка у больных сахарным диабетом улучшаются показатели сахара в крови.

4. Стимулирует работу мозга, укрепляет память. Кроме того, цинк повышает интеллектуальные способности человека. Нехватка цинка приводит к забывчивости, рассеянности, а также снижению концентрации внимания.

5. Сохраняет беременность. Недостаток цинка может стать причиной бесплодия. Дефицит цинка при беременности – причиной выкидыша.

Дневная норма цинка: для женщин – 15 мг, для беременных – 18-20 мг, для кормящих мам – не менее 20 мг.

6. Защищает от стресса и депрессии. Цинк улучшает настроение, влияет на обмен веществ и питание мозга, защищая клетки мозга от вредных воздействий, контролирует синтез белков, которые отвечают за устойчивость к перепадам настроения и нервному напряжению.

7. Предохраняет от герпеса. Цинк в составе различных мазей ускоряет заживление герпеса на губах и помогает предотвратить этот недуг.

8. Бережет красоту кожи и волос. Если у тебя стали выпадать волосы, а на коже появились высыпания, обязательно ешь продукты, содержащие цинк.

В каких продуктах содержится цинк

Главные поставщики цинка – морепродукты, говядина, индейка, яичный желток, семечки и орехи, гречка, овсянка, отруби, сыр и молочные продукты, апельсины, злаки.

Признаки дефицита цинка

Нервозность, подавленность, у тебя часто меняется настроение, стала слишком сухая кожа и постоянно преследуют простуды – добавь в рацион продукты, богатые цинком.

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