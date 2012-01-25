Цинк защитит от стресса и выкидыша
Признаки дефицита, в каких продуктах содержится
Чтобы укрепить иммунитет, быстрее избавиться от простуды и гриппа, иметь красивую кожу и волосы, а также сохранить беременность – добавь цинк в свой рацион. Этот элемент отвечает за благополучие многих процессов в нашем организме.
В чем польза цинка
1. Полезен для зрения. Цинк важен для здоровья глаз. Он участвует в биохимических реакциях сетчатки, а также способствует усвоению витамина А, необходимого для поддержания зрения. Дефицит цинка вызывает развитие катаракты.
2. Долой простуду и грипп. Цинк необходим для образования фагоцитов, которые уничтожают микробы и вирусы, проникшие в организм.
3. Снижает сахар в крови. Цинк активизирует работу инсулина, регулируя уровень сахара в крови. При повышении ежедневной нормы цинка у больных сахарным диабетом улучшаются показатели сахара в крови.
4. Стимулирует работу мозга, укрепляет память. Кроме того, цинк повышает интеллектуальные способности человека. Нехватка цинка приводит к забывчивости, рассеянности, а также снижению концентрации внимания.
5. Сохраняет беременность. Недостаток цинка может стать причиной бесплодия. Дефицит цинка при беременности – причиной выкидыша.
Дневная норма цинка: для женщин – 15 мг, для беременных – 18-20 мг, для кормящих мам – не менее 20 мг.
6. Защищает от стресса и депрессии. Цинк улучшает настроение, влияет на обмен веществ и питание мозга, защищая клетки мозга от вредных воздействий, контролирует синтез белков, которые отвечают за устойчивость к перепадам настроения и нервному напряжению.
7. Предохраняет от герпеса. Цинк в составе различных мазей ускоряет заживление герпеса на губах и помогает предотвратить этот недуг.
8. Бережет красоту кожи и волос. Если у тебя стали выпадать волосы, а на коже появились высыпания, обязательно ешь продукты, содержащие цинк.
В каких продуктах содержится цинк
Главные поставщики цинка – морепродукты, говядина, индейка, яичный желток, семечки и орехи, гречка, овсянка, отруби, сыр и молочные продукты, апельсины, злаки.
Признаки дефицита цинка
Нервозность, подавленность, у тебя часто меняется настроение, стала слишком сухая кожа и постоянно преследуют простуды – добавь в рацион продукты, богатые цинком.