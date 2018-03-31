Диета для работников офиса: чем заменить шоколад и булочки

Многие люди, у которых сидячая работа, сталкиваются с проблемой лишнего веса. Постепенно лишние килограммы начинают прибывать.

Как правило, это происходит из-за неправильного питания, употребления пищи с большим количеством «легких» углеводов (конфеты, печенье, булочки, пирожки, пицца, шоколад, чипсы и прочее) и снижения физической нагрузки на мышцы.

Важно! Чтобы оставаться в своем весе, нужно тратить ровно столько калорий в день, сколько получаешь. Чтобы похудеть, нужно тратить больше калорий, чем получаешь. По-другому схема похудения, увы, не работает.

Как похудеть при сидячей работе, особенно если очередной дедлайн требует «допинг» для мозга в виде шоколадки, пирожного или кусочка пиццы?

7 советов, как похудеть в офисе

1. Рассчитай количество калорий, которые необходимы твоему организму в день. Без излишков, чтобы жир не откладывался про запас. Формула стройности: 1 ккал в 1 час на 1 кг массы тела.

Например, если ты весишь 65 кг, то в день тебе следует получить около 1500 калорий (1 ккал х 24 ч х 65 кг).

Хочешь похудеть? Тогда нужно уменьшить количество калорий. Например, вместо чашки каппучино и сдобной булочки во время перекуса съесть апельсин или яблоко – и уже на 450 калорий меньше.

2. Белки, жиры и углеводы. Каждый день твой организм должен получать определенное количество белков жиров и углеводов, причем в правильном соотношении.

Белки – 0,8 г на 1 кг веса (в пропорции 1:1 животных и растительных протеинов).

Жиры – 30-45 г, из них 30% должно составлять растительное масло.

Углеводы – 350-400 г, на сладости должно приходиться не более 10%.

Если хочешь похудеть, уменьшай количество калорий съеденной за день пищи, а не ее объем. Например, с вместо 2-3 печений съешь порцию гречки и овощной салат, вместо кусочка пиццы – суп и кусочек сыра. Получится сытно и для фигуры безопасно.

3. Что должно быть в рационе, если хочешь похудеть. Свое диет-меню можешь составлять сама.

Какие продукты можно худеющим: свежие овощи и фрукты (кроме бананов и винограда), ягоды по сезону, постное мясо, нежирный сыр, нежирные молочные продукты (творог, кефир, йогурт, молоко), орехи и бобовые, рыба, крупы и полезные углеводы – хлеб из муки грубого помола, паста из твердых сортов, нешлифованный рис.

4. Пей не менее 2 л жидкости в день. Это должна быть вода без газа или травяной чай без сахара.

Учти: кофе, горячий шоколад, капуччино, соки из пакетов и сладкие газированные напитки полезной жидкостью не считаются, так как именно они способствуют набору лишнего веса, появлению целлюлита и прыщей.

5. Чем заменить шоколад и сладости? Во время напряженной умственной работы кусочек шоколада служит настоящим спасением. Благодаря ему появляется «второе дыхание» и силы для работы, а также улучшается настроение.

Если хочешь похудеть, шоколадный допинг придется заменить на более полезные сладости. Это финики, курага, изюм, инжир, чернослив и другие сухофрукты. Они отлично стимулируют работу мозга, зато безопасны для фигуры (конечно, если их употреблять в меру).

6. Офисные праздники. Чтобы похудеть, придется отказаться от тортов, конфет и других сладостей, которыми так часто угощают коллеги-именинники. Чтобы не обидеть коллегу, ты можешь угоститься конфетой, но не спеши ее тут же разворачивать и отправлять в рот. Как вариант, положи в стол или сумочку, а при удобном случае угости кого-то, например, подружку или мужа после работы.

На коллективных застольях сложнее, но тоже «худеть» можно. Вместо бутербродов и тортов, угощайся фруктами, оливками, кусочком сыра.

7. Откажись от перекусов и покупок «за компанию». Если все едят чебуреки или пиццу из ближайшего, тебе совсем не обязательно поддерживать коллег. Возможно, они давно забыли про стройность фигуры, в отличие от тебя.

Бери с собой полноценный обед или заказывай обед в офис. Идеальный вариант, если обед будет горячим – первое или второе, плюс овощной салат. Также бери из дома полезные перекусы – свежие фрукты, кисломолочные продукты, сухофрукты. Они помогут тебе устоять перед соблазном перекусить шоколадным батончиком или печеньем.

Возьми на заметку! Хорошей альтернативой шоколаду служит гематоген (этот батончик продается в аптеке), чай с ложечкой меда или немного яблочного повидла, варенья. Если совсем не можешь без шоколада, позволь себе 2-3 кубика горького шоколада, но не чаще, чем 1 раз в неделю.

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