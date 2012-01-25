Как сделать подошву обуви нескользкой

1. Можно нанести тонким слоем на подошву клей "Момент" (подошву сначала желательно обезжирить) и, не дожидаясь высыхания, присыпать ее сверху песком. Подошва таким образом станет менее скользкой и травмоопасной примерно на три-четыре недели.

2. Аналогичный способ заключается в том, что на покрытую клеем "Момент" подошву приклеивают пару кусочков наждачной бумаги (для лучшего сцепления с подошвой можно использовать бумагу на матерчатой основе). Кусочки "наждачки" можно закрасить черным маркером, чтобы они не были заметны на подошве. Стоит учесть, что такой вариант тоже не долговечен (1-2 недели), а также то, что наждачная бумага может поцарапать паркет.

3. Самый простой и наименее затратный вариант — приклеить к подошве два кусочка обычного лейкопластыря (лучше использовать широкой лейкопластырь и клеить его крестом). Как правило, лейкопластырь способен сделать подошву не скользкой максимум на три дня, зато его легко наклеить заново. И не стоит забывать использовать черный маркер, чтобы не шокировать прохожих белыми крестами на подошве.

4. Интересный способ - натереть подошву сырым картофелем. Такой метод пользуется популярностью, как весьма действенный.

5. Как правило, производители обеспечивают наличие разнонаправленных протекторов на подошве обуви зимнего сезона. Но если подошва на вашей обуви абсолютно гладкая, можно попробовать создать узор самостоятельно. Это хорошо получается при помощи гвоздя, раскаленного стержня из металла или паяльника. В качестве альтернативы можно использовать мелкую терку, натертая на ней подошва, станет менее скользкой.

6. Все же предпочтительно подойти к вопросу собственной безопасности более ответственно и доверить зимнюю пару обуви профессионалу. В обувной мастерской на подошву поставят специальные малозаметные не скользящие пластины.

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