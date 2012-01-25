В Египте отменен режим ЧП, действовавший более 30 лет

Правящий в Египте Высший совет вооруженных сил принял решение отменить с 25 января чрезвычайное положение, которое действовало в стране более 30 лет.

"Мы приняли решение отменить чрезвычайное положение начиная с утра 25 января", - завил глава Военного совета маршал Хусейн ТАНТАВИ, сообщает РИА «Новости».

По его словам, предусмотренные режимом ЧП наказания по-прежнему будут действовать только в отношении преступлений, связанных с бандитизмом.

Это ожидаемое решение приурочено к празднованию первой годовщины январского народного восстания, которое привело к свержению режима Хосни МУБАРАКА.

Х.ТАНТАВИ также подтвердил, что армия сложит с себя властные полномочия сразу по завершении переходного периода.

"Вооруженные силы вернутся к исполнению своей роли по защите нашей родины сразу по завершении переходного периода", - сказал глава Военного совета.

Чрезвычайное положение было введено в Египте после того, как в октябре 1981 года экстремисты убили бывшего Президента страны Анвара Садата. С 1 июня 2010 года остались в силе только два положения закона о ЧП, связанные с обвинениями в терроризме и торговле наркотиками.

Однако последний Президент Египта Х.МУБАРАК воспользовался правом на введение комендантского часа во время массовых народных протестов конца января - начала февраля 2011 года.

Правящий в Египте Высший совет вооруженных сил обещал отменить чрезвычайное положение до проведения выборов в парламент страны. В то же время в связи с нестабильной обстановкой в сфере безопасности выборы в Народное собрание прошли при действующем режиме ЧП. Отмена чрезвычайного положения была одним из основных требований в дни народного восстания против режима Х.МУБАРАКА. По мнению участников акций протеста, силы безопасности использовали положения этого закона для борьбы с политическими противниками режима.