В чём причина плоскостопия

Но не огорчайтесь, успокаивают специалисты, если вы пострадавшая, они уже знают, как вас лечить.

Плоскостопие наиболее распространено среди женщин старше 40 лет. Основными причинами плоскостопия эксперты считают ожирение, диабет и… высокие каблуки. Их частое использование приводит к тому, что сухожилия задней большеберцовой мышцы вблизи лодыжки постоянно растягиваются. Результат – плоскостопие. Изменяется форма стопы, ее поперечный и/или продольный своды опускаются, возникают болезненные ощущения.

Однако, исследование, проведенное в Университете Восточной Англии показало, что в растяжении сухожилий виноваты не только каблуки. Оно совпадает с повышенной активностью в специальных протеолитических ферментах. Эти ферменты могут разрушать некоторые части задней большеберцовой мышцы сухожилия и ослаблять его, в результате чего свод стопы опускается.

Автор исследования, доктор Грэм Райли, говорит, что его открытие может помочь создать особые лекарства для изменения активности этих ферментов и лечения плоскостопия и не только. Аналогичные изменения с сухожилиями приводят и к другим болезненным состояниям. Так что, новые лекарства (на создание которых, правда, уйдет не менее 10 лет) могут стать альтернативой хирургического вмешательства.

zdr.ru