Рапсовое масло - не полезно, а опасно

Среди жителей США и других стран мира такой продукт как масло канолы и рапса пользуется популярностью и необычайным спросом, однако этот продукт далеко небезопасен.

Многие американские диетологи и ученые спорят о полезных и вредных свойствах масла рапса и канолы. Некоторые утверждают, что этот продукт помогает снизить уровень холестерина в крови, другие склонны считать, что масло оказывает негативный эффект на здоровье человека.

Недавние исследования американских ученых, возможно, смогут поставить точку в этих бесконечных спорах. Ученые провели исследования на животных, в ходе которых выявлялось содержание различных токсичных веществ в масле. Исследования проводились на крысах, и в ходе эксперимента было установлено негативное влияние масла рапса на организм, так как после длительного приема масла на сердечной мышце, щитовидной железе, надпочечниках и почках образовывались жировые отложения.

После прекращения приема масла на пораженных органах остались рубцы. По данным исследований, масло канолы является, по сути, техническим маслом и содержит эруковую кислоту, и такому продукту совсем не место в человеческом организме. Также для изготовления масла в США используется генетически модифицированная канола или рапс, в которых содержатся пестициды и даже их выращивание наносит непоправимый урон окружающей среде.

Подобно ртути и фтору, масло канолы невозможно вывести из организма. Однако изготовители пищевых продуктов не пренебрегают использовать вредное масло в таких пищевых товарах, как фаст-фуд, полуфабрикаты, шоколад, хлеб, чипсы, масло, маргарин, печенье, детское питание, майонез, поп-корн и многое другое, информирует ИА «Казах-Зерно».

newsland.ru