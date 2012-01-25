Что такое внематочная беременность?

Внематочная беременность — ненормальная беременность, которая представляет серьезную угрозу для жизни женщины. Вместо того чтобы развиваться, как положено, в матке, оплодотворенная яйцеклетка развивается за ее пределами. Чаще всего (в 99% случаев) она закрепляется в маточной трубе, но может оказаться и в яичниках, и в брюшной полости.

Риск внематочной беременности повышается с возрастом и наиболее высок у женщин 35-44 лет. Особо внимательными к себе должны быть женщины, страдающие хроническими воспалительными заболеваниями, вызванными хламидийной инфекцией, микоплазмой или уреаплазмой, а также те, кто проходил лечение по поводу трубного и гормонального бесплодия. Кроме того, в группу риска входят женщины с эндометриозом, врожденными аномалиями матки и маточных труб, невынашиванием беременности. Использование в качестве контрацепции внутриматочной спирали так же может спровоцировать внематочную беременность.

Причины

Это опасное состояние возникает, когда оплодотворенная в маточной трубе яйцеклетка не может вовремя попасть в матку.

Главная причина внематочной беременности — закупорка маточной трубы или нарушение ее сокращений.

Это может случиться при:

воспалительных процессах в половых органах (яичниках и трубах) — например, после аборта;

врожденной недоразвитости маточных труб;

гормональных нарушениях;

опухолях внутренних половых органов.

Что происходит?

Если оплодотворенное яйцо не попало в матку, оно прикрепляется в том месте, где находится, например, к стенке маточной трубы, и там начинает расти. Однако труба не предназначена для развития плода: ее толщина составляет всего лишь от 1 миллиметра до 1,5 сантиметров, а тонкая и нежная стенка не способна растягиваться, подобно матке. Поэтому в какой-то момент места для развития плода становится недостаточно.

Примерно на 4-6-й неделе внематочной беременности ворсины наружной оболочки эмбриона прорастают стенку маточной трубы - она разрывается, и возникает кровотечение в брюшную полость. При этом появляется резкая схваткообразная боль внизу живота, дурнота, головокружение, а часто и потеря сознания. Если поврежден крупный сосуд, женщина может потерять большое количество крови, что смертельно опасно.

Иногда разрывается не труба, а стенка плодного яйца, которое затем изгоняется в брюшную полость через конец маточной трубы. Этот случай называется трубным абортом. Он также сопровождается сильной болью внизу живота, слабостью и головокружением, но развиваются эти симптомы медленнее, чем при разрыве трубы. Через некоторое время боль стихает, и у женщины создается впечатление, что с ней все в порядке. Однако продолжающееся кровотечение в брюшную полость может привести к таким же тяжелым последствиям, как и при прервавшейся разрывом трубы внематочной беременности.

