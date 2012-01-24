Новые лечебные свойства клюквенного сока

Израильский ученый Итжхак Офек из медицинского факультета Университета Телль-Авива обнаружил, что два стакана клюквенного сока в день предотвращают возникновение инфекции мочевыводящих путей у женщин.

На протяжении двадцати лет Офек занимается изучением популярного средства народной медицины. И ранее он обнаружил крупные, неподдающиеся диализу молекулы, которые формируют тефлон-подобную пленку на поверхности ротовой полости. И именно с ее помощью этот ученый в середине 90-хх годов предложил бороться с кариесом.

Также он доказал эффективность клюквенного сока в искоренении главной причины язв желудка – бактерий Helicobacter Pylori. В этот раз эффективное воздействие оказали полифенолы, которые по антибактериальному действию не уступают антибиотикам.

А теперь израильский ученый обнаружил, что два стакана клюквенного сока в день очень эффективны в профилактике инфекции мочевыводящих путей у женщин. Что касается мужчин, то автор исследования им тоже рекомендует употреблять этот полезный напиток, правда не может утверждать, что это настолько же полезно.