Какие диеты самые эффективные

Самыми диетами в 2011 году американские врачи-диетологи признали японскую, финскую и канадскую. Столичный диетолог Елена Рябчук объясняет это тем, что эти народы едят легкие блюда на основе рыбы, риса и овсянки.

"С помощью японской диеты можно похудеть на 5-7 килограмм за месяц. Составь свой рацион из следующих продуктов: коричневый или тайский рис и все изделия из него - рисовые крекеры, рисовая лапша. Готовьте японскоежаркое из кубиков говядины, капусты и приправ, салаты из капусты. В рационе должны морепродукты - морская капуста, рыба, рыбная икра, морские гребешки, мидии и креветки. Можно употреблять сою - в виде зерен, масла и бифштексов - это источник протеина. В течение дня советуют выпивать 5-6 кружек зеленого чая , съедать 1-2 любимых фрукта и одну порцию молочных продуктов для поддержания уровня кальция ".

Елена Васильевна советует попробовать финскую диету девушкам и женщинам, которые могут отказаться от сахара и блюд из муки. Тогда же нельзя употреблять спиртное.

"Обязательно исключите из рациона мучные изделия, сахар, алкоголь и сладкие напитки. На завтрак съешьте тарелку супа или овсяную или рисовую кашу с молоком. Выпейте стакан фруктового фреша. В полдень съешьте несколько свежих фруктов - киви, клубнику, грейпфруты и апельсины. На обед лучше всего подойдет 300 грамм отварной курицы, рыбный суп и салат из зелени или тертой моркови. На ужин ограничьтесь рагу с постным мясом, гречневой кашей и легким фруктовым салатом с йогуртом на десерт. Перед сном можно выпить стакан теплого молока. Такая диета помогает похудеть на 4-5 кг за месяц, а также улучшает работу желудка и печени ".

Канадская диета, по словам диетолога, рассчитана на неделю. За это время можно сбросить 2-3 кг.

"В понедельник ешьте овощной суп, 300 грамм рыбы на пару и фрукты, кроме бананов. Во вторник - суп и овощи на пару, кроме картофеля, кукурузы и фасоли. Вместо приправы к овощам можно использовать лимонный сок и зелень. В среду - суп, овощные и фруктовые салаты. В четверг дополните рацион обезжиренным кефиром и творогом. В пятницу позвольте себе 300 грамм рыбы или мяса на пару. В субботу повторяем пятничный рацион. В воскресенье едим рис и тушеные овощи. Это поможет похудеть и очистить организм от шлаков".

gazeta.ua