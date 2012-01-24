Мы толстеем не от еды, а от того, что пьем

Жители больших городов все реже утоляют жажду обычной водой и все чаще заменяют ее совсем другими жидкостями - лимонадами, соками, молоком или даже алкоголем. В результате, как подсчитали ученые из Университета Северной Каролины, за последние 37 лет количество калорий, который средний человек получает не во время еды, а при утолении жажды, выросло практически вдвое.

Если в 1965 году на долю напитков приходилось примерно 12% дневной дозы калорий, то теперь - все 21%. Таким образом, количество калорий "поставляемых" в организм напитками выросло примерно на 222 калории в день.

"Вне зависимости от того, что именно вы пьете - лимонад, молоко, апельсиновый сок или пиво - ваш организм усваивает дополнительную порцию калорий, и при этом их излишек не компенсируется за счет снижения потребления пищи", - говорит один из руководителей исследования, - "А несколько сотен лишних калорий каждый день чреваты многочисленными расстройствами здоровья. В том числе ожирением и диабетом", пишет medicinform.net

