Витамин С защищает сердце

Дефицит витамина С провоцирует возникновение болезней сердца, пришли к выводу ученые из Университета Улсан (Южная Корея).

В исследовании приняли участие 212 человек, средний возраст которых составил 61 год. Выяснилось, что 39% участников имели дефицит витамина С. У участников взяли анализ крови для оценки концентрации протеина hsCRP, повышенный уровень которого связан с воспалением и болезнями сердца. Оказалось, что у людей, потребляющих недостаточно витамина С и имеющих hsCRP в концентрации больше 3 мг/л, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 1 года был выше в 2 раза.

Менее всего подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний люди, употребляющие достаточно витамина С как за счет рациона питания, так и за счет добавок, резюмировали ученые.

meddaily.ru