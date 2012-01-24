Лишний вес - от недосыпа

Людям, страдающим нарушениями сна, грозит ожирение, диабет и ишемическая болезнь сердца, полагают сотрудники Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (США).

Предыдущие исследования показали, что малоспящие больше прочих склонны к набору лишнего веса, развитию диабета и сердечно-сосудистых хворей, что в итоге заканчивается преждевременной смертью. А вот нынешняя работа ставит вопрос иначе: первопричиной проблем с сердцем, сосудами и метаболизмом могут быть в числе прочих нарушения сна, то есть трудности с засыпанием, с самим сном, а также чрезмерно долгий сон.

Учёные проанализировали сведения о 138 201 человеке, чтобы выявить связь между нарушениями сна и другими расстройствами. При анализе акцентировалось скорее качество сна испытуемых, нежели его продолжительность.

После того как во внимание были приняты демографические, социально-экономические и прочие факторы риска, обнаружилось, что люди, испытывающие нарушение сна как минимум три ночи в неделю, в среднем на 35% чаще прочих становятся ожиревшими, на 54% — заболевают диабетом, на 98% — становятся жертвами ишемической болезни сердца, на 80% — переживают сердечные приступы, на 102% — получают инсульт.

Это крупнейшее на сегодня исследование, продемонстрировавшее связь нарушений сна с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями. А потому можно утверждать, что хронические проблемы со сном влекут за собой столь же постоянные хвори.

pronowosti.ru