Домашняя кошка - враг здоровья?

Китайские ученые обнаружили, что не только виверры, которых считали главными разносчиками вируса "атипичной пневмонии", могут переносить возбудителя этого опасного заболевания.

Они установили, что вирус можно обнаружить также у лис и домашних кошек. Об этом рассказали корреспонденты газеты, печатающейся в административном центре провинции Гуандун городе Гуанчжоу.

likar.info