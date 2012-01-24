Домашняя кошка - враг здоровья?
09:14, 24 января 2012Зарубежные новости
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Китайские ученые обнаружили, что не только виверры, которых считали главными разносчиками вируса "атипичной пневмонии", могут переносить возбудителя этого опасного заболевания.
Они установили, что вирус можно обнаружить также у лис и домашних кошек. Об этом рассказали корреспонденты газеты, печатающейся в административном центре провинции Гуандун городе Гуанчжоу.
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