400 голодающих заключенных в Киргизии зашили себе рты

Около 400 заключенных, участвующих в массовой голодовке, охватившей практически все СИЗО и колонии Киргизии, зашили себе рты, тем самым ужесточив свой протест.

Как сообщает РИА «Новости», в середине января в СИЗО-1 в центре Бишкека во время плановой проверки камер вспыхнул бунт. Заключенные подожгли матрасы, устроив пожар, часть из них вскрыла себе вены. Для восстановления порядка на территорию был введен спецназ, которому удалось к обеду восстановить порядок в спецучреждении. При этом пострадали около 30 заключенных и пять сотрудников Госслужбы исполнения наказаний.

В знак солидарности с заключенными СИЗО-1 практически во всех колониях и СИЗО Киргизии началась голодовка, которая продолжается уже больше недели.

"С сегодняшнего дня (со вторника) заключенные ужесточают свой протест. Это не приведет ни к чему хорошему, ситуация требует срочного разрешения", - заявил уполномоченный по правам человека Турсунбек АКУН.

Из 1300 с лишним человек, находящихся в СИЗО Бишкека, пищу принимают только около 260.

За последние сутки медицинская помощь понадобилась 115 голодающим.

Правозащитники Киргизии утверждают, что заключенные и подследственные протестуют против жестокого отношения к ним работников СИЗО и колоний и ограничения посещений для родственников.